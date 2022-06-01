عبد الساتر ترأس قدّاسا الهيا لمناسبة ختام الشهر المريمي في المستشفى اللبناني الجعيتاوي

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احتفل راعي أبرشيّة بيروت المارونيّة المطران بولس عبد الساتر بالقدّاس الإلهي لمناسبة ختام الشهر المريمي بمشاركة أبناء رعيّة مار يوسف - الحكمة والكهنة بعدما قاموا بمسيرة إكرام للعذراء مريم في شوارع الأشرفية وصولًا إلى المستشفى اللبناني الجعيتاوي، عاونه فيه كهنة الرعيّة المونسنيور اغناطيوس الأسمر، الخوري نعمة الله مكرزل، الخوري ميلاد عبود بالإضافة إلى مرشد المستشفى الخوري جورج عقيقي والمونسنيور نعمة الله شمعون، وحضور رئيسة المستشفى الأخت هاديا أبي شبلي ومدير المستشفى الدكتور بيار يارد وعدد من الراهبات وحشد من المؤمنين.عبد الساتروشدّد المطران عبد الساتر في العظة التي القاها على "أنّ أمّنا مريم العذراء هي أوّل مثل حيّ لنا نحن البشر لنعرف كيف نحبّ الله الآب والابن بفعل الروح وكيف نعيش إيماننا".وتابع: "هي أمّ نلتجئ إليها في مختلف الأوقات لأنّها تفهم صلاتنا ووجعنا وحزننا وتعبنا، فتضعهم أمام الربّ يسوع المخلّص".