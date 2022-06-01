ميقاتي التقى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة وعقد سلسلة لقاءات في السراي الحكومي

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إلتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والامينة التنفيذية للاسكوا في لبنان رولا دشتي قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.وفي خلال اللقاء جرى البحث في عمل المنظمة في لبنان واستعدادها لدعم جهود الحكومة اللبنانية بشكل عام وكل ما تحتاجه من دراسات واستراتيجيات انمائية.وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الدفاع العميد الركن موريس سليم وتم البحث في الاوضاع العامة وشؤون الوزارة. كما التقى النائب السابق بهية الحريري.وإستقبل الرئيس ميقاتي الرئيس العام للاباء الكبوشيين الاب عبدالله النفيلي على رأس وفد ضم الآباء ايلي رحمه وشارل سلهب وفادي سركيس. قدم الوفد الى الرئيس ميقاتي دعوة لحضور حفل تطويب الشهيدين ليونارد عويس ملكي وتوما صالح الذي سيتم يوم السبت ٤ حزيران المقبل عند السادسة والنصف مساء في باحة دير الصليب في جل الديب.وقال الاب النفيلي بعد اللقاء: إن هذا التطويب هو بركة للبنان وعلامة بأن الرب معنا دائما رغم الصعاب وقساوة الحياة، ومثلما انتصر هذان الشهيدان سيعطينا الرب القوة للانتصار على الشدائد.أضاف: إن دعاءنا أن يأخذ الله بيد دولة الرئيس ويعطيه القوة ليوصلنا الى ميناء الخلاص، فنحن بأمس الحاجة الى مسؤولين يعملون لخير البلد .