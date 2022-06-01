وزير العدل بحث مع نظيره العراقي في تفعيل التعاون القضائي بين لبنان والعراق

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إلتقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة وزير العدل العراقي سالار عبد الستار محمد، على رأس وفد إداري، في حضور سفير العراق لدى لبنان حيدر شياع البراك والمدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري وتناول البحث سبل تفعيل التعاون في مجالي القضاء والحقوق بين البلدين.الخوريبعد الإجتماع، قال الوزير الخوري: "استقبلت بكل سرور اليوم معالي وزير العدل العراقي حيث تم التطرق خلال اللقاء الى العلاقات الممتازة القائمة مع دولة العراق الشقيق، وهي علاقات تترسخ يوماً بعد يوم خصوصاً بعد استلامي زمام وزارة العدل، وبالتالي فإن العلاقة تحديداً مع وزارة العدل العراقية ورئاسة مجلس القضاء الأعلى في العراق هي مميزة جداً، ونحن نطمح الى ترسيخها أكثر فأكثر."أضاف: "لقد تشرفنا بزيارة دولة العراق في "يوم القضاء العراقي"، حيث كان لنا استقبال مميز من قبل الجميع في العراق، ومن هنا أجدد شكري على حسن الإستقبال، كما ينسحب هذا الشكر على القضاة العراقيين في ما يختص بالبادرة الكريمة التي قاموا بها في وقت سابق تجاه القضاء اللبناني، وأشكر مجدداً الدولة العراقية وقضاة العراق وحضور معالي وزير العدل اليوم الى وزارة العدل اللبنانية، فهو يحل على الرحبة والسعة مع الوفد المرافق في لبنان".الوزير العراقيمن جهته، قال الوزير العراقي: "إن بين وزارتي العدل العراقية واللبنانية علاقات أصيلة وعريقة منذ القدم، في السابق والآن وفي المستقبل، و لا بد من أن نتآزر ونتعاون ونساند البعض في المحافل الدولية والإقليمية وفي جامعة الدول العربية".وتابع: "زيارتنا اليوم لوزارة العدل اللبنانية هي لغرض استكمال وتوثيق العلاقات القانونية والقضائية القائمة بين الوزارتين والحكومتين في مجال التبليغات القضائية ودراسة الإشكاليات في ما يتعلق بقضايا تسليم المحكومين بين البلدين وبشكل عام في المجال الجزائي."