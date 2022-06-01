25
o
بيروت
34
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
34
o
بشري
25
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير العدل بحث مع نظيره العراقي في تفعيل التعاون القضائي بين لبنان والعراق
Lebanon 24
01-06-2022
|
07:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
إلتقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة وزير العدل العراقي سالار عبد الستار محمد، على رأس وفد إداري، في حضور سفير العراق لدى لبنان حيدر شياع البراك والمدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري وتناول البحث سبل تفعيل التعاون في مجالي القضاء والحقوق بين البلدين.
Advertisement
الخوري
بعد الإجتماع، قال الوزير الخوري: "استقبلت بكل سرور اليوم معالي وزير العدل العراقي حيث تم التطرق خلال اللقاء الى العلاقات الممتازة القائمة مع دولة العراق الشقيق، وهي علاقات تترسخ يوماً بعد يوم خصوصاً بعد استلامي زمام وزارة العدل، وبالتالي فإن العلاقة تحديداً مع وزارة العدل العراقية ورئاسة مجلس القضاء الأعلى في العراق هي مميزة جداً، ونحن نطمح الى ترسيخها أكثر فأكثر."
أضاف: "لقد تشرفنا بزيارة دولة العراق في "يوم القضاء العراقي"، حيث كان لنا استقبال مميز من قبل الجميع في العراق، ومن هنا أجدد شكري على حسن الإستقبال، كما ينسحب هذا الشكر على القضاة العراقيين في ما يختص بالبادرة الكريمة التي قاموا بها في وقت سابق تجاه القضاء اللبناني، وأشكر مجدداً الدولة العراقية وقضاة العراق وحضور معالي وزير العدل اليوم الى وزارة العدل اللبنانية، فهو يحل على الرحبة والسعة مع الوفد المرافق في لبنان".
الوزير العراقي
من جهته، قال الوزير العراقي: "إن بين وزارتي العدل العراقية واللبنانية علاقات أصيلة وعريقة منذ القدم، في السابق والآن وفي المستقبل، و لا بد من أن نتآزر ونتعاون ونساند البعض في المحافل الدولية والإقليمية وفي جامعة الدول العربية".
وتابع: "زيارتنا اليوم لوزارة العدل اللبنانية هي لغرض استكمال وتوثيق العلاقات القانونية والقضائية القائمة بين الوزارتين والحكومتين في مجال التبليغات القضائية ودراسة الإشكاليات في ما يتعلق بقضايا تسليم المحكومين بين البلدين وبشكل عام في المجال الجزائي."
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ولعت بين رياشي وجمهور "القوات اللبنانية"... سباب وكلمات نابية
Lebanon 24
ولعت بين رياشي وجمهور "القوات اللبنانية"... سباب وكلمات نابية
15:39 | 2022-05-31
31/05/2022 03:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. إليكم كم بلغ سعر "الكيلوواط"
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. إليكم كم بلغ سعر "الكيلوواط"
11:15 | 2022-05-31
31/05/2022 11:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان بشأن "دولار صيرفة".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان بشأن "دولار صيرفة".. ماذا فيه؟
12:01 | 2022-05-31
31/05/2022 12:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله منزعج من شخصية برلمانية: "كان عليه التعاطي بطريقة مختلفة"
Lebanon 24
حزب الله منزعج من شخصية برلمانية: "كان عليه التعاطي بطريقة مختلفة"
01:15 | 2022-06-01
01/06/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-05-31
31/05/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2022-06-01
"رسائل" جلسة البرلمان.. "حزب الله" يسيطر و"القوات" تخسر الرهان!
05:00 | 2022-06-01
جلسة انتخاب بري: خلط الاوراق مجددا
06:59 | 2022-06-01
ميقاتي التقى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة وعقد سلسلة لقاءات في السراي الحكومي
10:03 | 2022-06-01
علي غادر منزله في عرمون ولم يعد... هل شاهدتموه؟
10:00 | 2022-06-01
موظفة تطالب بحقوقها فتتعرض للضرب من قبل مديرها (فيديو)
09:31 | 2022-06-01
في سجن طرابلس... لقاء بين السجينات واولادهن
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
01/06/2022 17:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
01/06/2022 17:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
01/06/2022 17:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact