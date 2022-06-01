​ملاحقة سيارة وإطلاق نار... ماذا حصل على حاجز حربتا؟

أعلنت قيادة الجيش عبر "تويتر"، أنّه "اثناء قيام دورية من مديرية المخابرات بملاحقة سيارة يستقلها 3 اشخاص بينهم المطلوب الذي اقدم قبل ايام على قتل الرقيب علي قيس، ولدى وصول السيارة الى حاجز حربتا بادر من فيها الى اطلاق النار باتجاه العسكريين الذين اضطروا الى الرد بالمثل ما ادى الى اصابة مطلقي النار بجروح مختلفة".

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