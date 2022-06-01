اشكال في احدى كليات الجامعة اللبنانية... هذا ما اوضحته الادارة

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ردًّا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول الإشكال الذي وقع بين عدد من الطلاب في منطقة جل الديب، يهم عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية البروفسور كميل حبيب التوضيح أن الإشكال الطلابي حصل في محيط كلية الحقوق – الفرع الثاني وليس داخلها.