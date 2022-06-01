في صيدا... حادث سير وجريح

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المدعوة "مها.أ." لحادث صدم بالقرب من "مسجد الزعتري" في صيدا، ما ادى الى اصابتها بجروح بليغة.

وعمل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد على إسعافها ونقلها إلى "مستشفى الهمشري".