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لبنان

في صيدا... حادث سير وجريح

Lebanon 24
01-06-2022 | 08:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المدعوة  "مها.أ." لحادث صدم بالقرب من "مسجد الزعتري" في صيدا، ما ادى الى اصابتها بجروح بليغة.
 
وعمل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد على إسعافها ونقلها إلى "مستشفى الهمشري".
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