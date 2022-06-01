الجيش: خرقان بحريان للعدو امس قبالة رأس الناقورة

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 31 / 5 /2022 اعتباراً من الساعة 7.45 ولغاية الساعة 9.25، تمّ تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 314 متراً.تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".