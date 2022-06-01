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لبنان

الجيش: خرقان بحريان للعدو امس قبالة رأس الناقورة

Lebanon 24
01-06-2022 | 08:45
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 صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 31 / 5 /2022 اعتباراً من الساعة 7.45 ولغاية الساعة 9.25، تمّ تسجيل خرقين بحريين معاديين للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها 314 متراً.
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تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
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