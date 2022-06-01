بيان توضيحي لمكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية... هذا ما جاء فيه

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اوضح المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية في بيان انه"ورد خطأ في الخبر عن استقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس الثلاثاء لوفد من نقابة الممرضين والممرضات ان عدد اعضاء النقابة 2500 ممرض وممرضة.والصحيح ان العدد هو 18 الف ممرض وممرضة هاجر منهم الى الخارج بسبب الاوضاع الراهنة في لبنان 2500.فاقتضى التصويب والاعتذار عن الخطأ".