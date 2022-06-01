في صيدا... فاتورة المولدات الكهربائية لا تحتمل

رفع أهالي وسكان صيدا الصوت بعدما تخطى سعر الكيلو واط الـ٢٣ ألف ليرة لدى أصحاب المولدات، ما يعني ضعف تسعيرة الدولة.

وسأل المواطنون أين الرقابة من قبل الجهات المولجة حماية حقوق المواطنين، وفي مقدمتها البلديات.

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