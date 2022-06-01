توقيف مطلق النار على مبنى دندشلي في صيدا

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، انه بناء على اشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، أوقفت القوى الامنية المدعو بسام . ش على خلفية اطلاقه النار فجر اليوم باتجاه مبنى دندشلي في شارع رياض الصلح في صيدا ما ادى الى تضرر واجهة المبنى عند الطبقة الخامسة. ووفق التحقيقات فإن الموقوف قام بذلك انتقاما من شخص يقطن في المبنى نفسه على خلفية مشاكل مادية معه.