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لبنان

توقيف مطلق النار على مبنى دندشلي في صيدا

Lebanon 24
01-06-2022 | 09:01
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، انه بناء على اشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، أوقفت القوى الامنية المدعو بسام . ش على خلفية اطلاقه النار فجر اليوم باتجاه مبنى دندشلي في شارع رياض الصلح في صيدا ما ادى الى تضرر واجهة المبنى عند الطبقة الخامسة. ووفق التحقيقات فإن الموقوف قام بذلك انتقاما من شخص يقطن في المبنى نفسه على خلفية مشاكل مادية معه.
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وكان "لبنان 24" أفاد عن قيام احد الأشخاص بإطلاق النار من سيارة رباعية الدفع سوداء اللون، قرب منزل النائب عبد الرحمن البزري بصيدا، ما أدى الى تضرر المباني المجاورة. لقراءة الخبر الرجاء الضغط هنا
 
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