25
o
بيروت
34
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
32
o
زحلة
34
o
بعلبك
34
o
بشري
25
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توقيف مطلق النار على مبنى دندشلي في صيدا
Lebanon 24
01-06-2022
|
09:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، انه بناء على اشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، أوقفت القوى الامنية المدعو بسام . ش على خلفية اطلاقه النار فجر اليوم باتجاه مبنى دندشلي في شارع رياض الصلح في صيدا ما ادى الى تضرر واجهة المبنى عند الطبقة الخامسة. ووفق التحقيقات فإن الموقوف قام بذلك انتقاما من شخص يقطن في المبنى نفسه على خلفية مشاكل مادية معه.
Advertisement
وكان "لبنان 24" أفاد عن قيام احد الأشخاص بإطلاق النار من سيارة رباعية الدفع سوداء اللون، قرب منزل النائب عبد الرحمن البزري بصيدا، ما أدى الى تضرر المباني المجاورة. لقراءة الخبر الرجاء الضغط
هنا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ولعت بين رياشي وجمهور "القوات اللبنانية"... سباب وكلمات نابية
Lebanon 24
ولعت بين رياشي وجمهور "القوات اللبنانية"... سباب وكلمات نابية
15:39 | 2022-05-31
31/05/2022 03:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. إليكم كم بلغ سعر "الكيلوواط"
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. إليكم كم بلغ سعر "الكيلوواط"
11:15 | 2022-05-31
31/05/2022 11:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان بشأن "دولار صيرفة".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من مصرف لبنان بشأن "دولار صيرفة".. ماذا فيه؟
12:01 | 2022-05-31
31/05/2022 12:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله منزعج من شخصية برلمانية: "كان عليه التعاطي بطريقة مختلفة"
Lebanon 24
حزب الله منزعج من شخصية برلمانية: "كان عليه التعاطي بطريقة مختلفة"
01:15 | 2022-06-01
01/06/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-05-31
31/05/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2022-06-01
"رسائل" جلسة البرلمان.. "حزب الله" يسيطر و"القوات" تخسر الرهان!
05:00 | 2022-06-01
جلسة انتخاب بري: خلط الاوراق مجددا
06:59 | 2022-06-01
ميقاتي التقى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة وعقد سلسلة لقاءات في السراي الحكومي
10:03 | 2022-06-01
علي غادر منزله في عرمون ولم يعد... هل شاهدتموه؟
10:00 | 2022-06-01
موظفة تطالب بحقوقها فتتعرض للضرب من قبل مديرها (فيديو)
09:31 | 2022-06-01
في سجن طرابلس... لقاء بين السجينات واولادهن
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
01/06/2022 17:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
01/06/2022 17:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
01/06/2022 17:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact