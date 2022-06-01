قائد الجيش استقبل سفير الاتحاد الاوروبي وأسعد درغام

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف مع وفد مرافق.



كما استقبل النائب أسعد درغام وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

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