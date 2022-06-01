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لبنان

قائد الجيش استقبل سفير الاتحاد الاوروبي وأسعد درغام

Lebanon 24
01-06-2022 | 09:27
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف مع وفد مرافق.
 
كما استقبل النائب أسعد درغام وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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قائد الجيش

طراف

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