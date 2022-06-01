في سجن طرابلس... لقاء بين السجينات واولادهن

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يوم الجمعة الواقع فيه 27/05/2022، وبالتعاون والتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، نظَّمت "الجمعية اللبنانية الخيريّة للإصلاح والتأهيل" لقاءً جمع نزيلات سجن نساء طرابلس بأطفالهن فكانت مبادرة إنسانية مليئة بالمشاعر ودموع فرحٍ في لحظة احتضان السجينات فلذات أكبادهن. كما تبادلوا الهدايا المقدّمة من الجمعية، وتناولوا معاً طعام الغداء.وفي ختام المناسبة، شكرت رئيسة الجمعية السيدة فاطمة بدرا كل من ساهم في إنجاح هذا اللقاء.