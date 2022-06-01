موظفة تطالب بحقوقها فتتعرض للضرب من قبل مديرها (فيديو)

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر احدى الموظفات وهي تتعرض للتعنيف الجسدي والمعنوي من قبل مدير مستشفى "بنت جبيل الحكومي"، بعد مطالبتها بحقوقها الوظيفية.

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وفي الاطار، دعت لجنة "موظفي مستشفى صيدا الحكومي "للاعتصام امام مدخل المستشفى تلبية لدعوة الهيئة التأسيسية لـ"نقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان" وذلك للتضامن مع الزميلة فاطمة يحيى التي تعرضت للتعنيف الجسدي من قبل مدير مستشفى "بنت جبيل الحكومي" وذلك ردا على مطالبتها هي والموظفين في المستشفى بادنى حقوقهم،ومطالبة المسؤولين في وزارة الصحة معاقبة المدير على فعلته لأحقاق الحق.



كما، لمطالبة وزارة الصحة بصرف المساعدة الاجتماعية وصرف المستحقات المالية المتاخرة والايعاز لمن يلزم بضرورة تطبيق بدل غلاء المعيشي بالسرعة اللازمة .