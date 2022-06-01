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لبنان

علي غادر منزله في عرمون ولم يعد... هل شاهدتموه؟

Lebanon 24
01-06-2022 | 10:03
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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
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-  علي أحمد المصري (من مواليد عام 2004، لبناني).

الذي غادر بتاريخ 29-5-2022 منزله الكائن في محلّة عرمون، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة عرمون في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 818503-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
 
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