اعتصام لجمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج أمام قصر العدل

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نفذت جمعية أهالي الطلاب اللبنانين في الخارج اعتصاما أمام قصر العدل- بيروت، بمشاركة رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الدي قال: "الطلاب في الخارج في الشارع أو خارج الجامعات، في مقابل عدم وجود أي حل لقضيتهم".أضاف:"القانون الذي صدر من مجلس النواب يجب ان ينفذ لان الواضح هناك تلكؤ من الجميع وعلى القضاء أن يتحرك في تنفيذ القوانين".وطالب مجلس النواب الجديد "مع الاسراع في تأليف الحكومة بإنتاج الأحكام لأن الأمور يجب أن تتجه إلى الحسم"، ودعا القضاء إلى "حل هده المواضيع لان البنوك تتلكأ وتضع المسؤولية على مصرف لبنان وبالعكس المسؤولية ضائعة فهل المطلوب "تكسير" البنوك؟".وختم: "نحن نطالب القضاء بالتحرك بسرعة لإنتاج الأحكام، واذا لم تحل الأمور فان التحرك المقبل سيكون كبيرا بدعوة من الإتحاد العمالي العام".