Advertisement

لبنان

اعتصام لجمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج أمام قصر العدل

Lebanon 24
01-06-2022 | 10:31
A-
A+
Doc-P-958170-637897015567070733.jpg
Doc-P-958170-637897015567070733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذت جمعية أهالي الطلاب اللبنانين في الخارج اعتصاما أمام قصر العدل- بيروت، بمشاركة رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر الدي قال: "الطلاب في الخارج في الشارع أو خارج الجامعات، في مقابل عدم وجود أي حل لقضيتهم". 
Advertisement
 
أضاف:"القانون الذي صدر من مجلس النواب يجب ان ينفذ لان الواضح هناك تلكؤ من      الجميع وعلى القضاء أن يتحرك في تنفيذ القوانين". 
 
وطالب مجلس النواب الجديد "مع الاسراع في تأليف الحكومة بإنتاج الأحكام لأن الأمور يجب أن تتجه إلى الحسم"، ودعا القضاء إلى "حل هده المواضيع لان البنوك تتلكأ وتضع المسؤولية على مصرف لبنان وبالعكس المسؤولية ضائعة فهل المطلوب "تكسير" البنوك؟".
 
وختم: "نحن نطالب القضاء بالتحرك بسرعة لإنتاج الأحكام، واذا لم تحل الأمور فان التحرك المقبل سيكون كبيرا بدعوة من الإتحاد العمالي العام".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2022-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:04 | 2022-06-01
14:59 | 2022-06-01
14:54 | 2022-06-01
14:25 | 2022-06-01
14:03 | 2022-06-01
13:48 | 2022-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website