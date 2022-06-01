بعد حادثة قتل العسكري في الحرس الجمهوري... اليكم ما فعله الجيش

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكن قوة من الجيش من نصب كمين محكم على حاجز بلدة "حربتا" في البقاع الشمالي تمكنت عبره من توقيف 3 مطلوبين بعد اشتباك معهم ما ادى الى اصابة اثنين منهم ونقلهما الى المستشفى بحالة حرجة.

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واشارت مصادر امنية الى ان المطلوبين مشتبه فيهم في جريمة مقتل العسكري في الحرس الجمهوري "علي قيس" الذي قتل في محلة الليلكي منذ ايام قليلة.

ووفقا لمعلومات "لبنان 24" ان الموقوفين هم المدعو "ع. ز." وشاب آخر سوري الجنسية.

وكانت قيادة الجيش قد اعلنت عبر "تويتر"، أنّه "اثناء قيام دورية من مديرية المخابرات بملاحقة سيارة يستقلها 3 اشخاص بينهم المطلوب الذي اقدم قبل ايام على قتل الرقيب علي قيس، ولدى وصول السيارة الى حاجز حربتا بادر من فيها الى اطلاق النار باتجاه العسكريين الذين اضطروا الى الرد بالمثل ما ادى الى اصابة مطلقي النار بجروح مختلفة".



