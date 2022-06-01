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لبنان
حزب الله في ذكرى رشيد كرامي: لبنان يفتقد دوره الكبير بالحفاظ على الوحدة الوطنية
Lebanon 24
01-06-2022
|
10:46
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استذكر "حزب الله" في بيان، الرئيس الشهيد رشيد كرامي، وقال: "تطل علينا ذكرى استشهاد الزعيم الوطني الكبير الرئيس رشيد كرامي هذا العام، ولبنان يفتقد دوره الكبير بالحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، والتصدي للفتن الداخلية والمؤامرات الخارجية".
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وإذ أمل في "أن يستلهم اللبنانيون سيرة الراحل الكبير ومواقفه الوحدوية والبناءة في معالجة الملفات الكبرى التي تعصف بالوطن"، رأى أن "الوفاء لدمائه الزكية يكون بالحفاظ على خطه الوطني وإرثه السياسي ومعاقبة القتلة المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة والمدانة مهما طال الزمن".
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