Advertisement

لبنان

حزب الله في ذكرى رشيد كرامي: لبنان ‏يفتقد دوره الكبير بالحفاظ على الوحدة الوطنية

Lebanon 24
01-06-2022 | 10:46
A-
A+
Doc-P-958175-637897025475020439.jpg
Doc-P-958175-637897025475020439.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استذكر "حزب الله" في بيان، الرئيس الشهيد رشيد كرامي، وقال: "تطل علينا ذكرى استشهاد الزعيم الوطني الكبير الرئيس رشيد كرامي هذا العام، ولبنان ‏يفتقد دوره الكبير بالحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، والتصدي للفتن الداخلية والمؤامرات الخارجية". 
Advertisement
 
وإذ أمل في "أن يستلهم اللبنانيون سيرة الراحل الكبير ومواقفه الوحدوية والبناءة في معالجة الملفات الكبرى التي تعصف بالوطن"، رأى أن "الوفاء لدمائه ‏الزكية يكون بالحفاظ على خطه الوطني وإرثه السياسي ومعاقبة القتلة المجرمين الذين ‏ارتكبوا هذه الجريمة البشعة والمدانة مهما طال الزمن".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2022-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:04 | 2022-06-01
14:59 | 2022-06-01
14:54 | 2022-06-01
14:25 | 2022-06-01
14:03 | 2022-06-01
13:48 | 2022-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website