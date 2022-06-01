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لبنان

مطر: لحكومة تنقذ اللبنانيين بعيدًا من البازارات الشعبوية والطائفية

Lebanon 24
01-06-2022 | 10:59
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زار النائب إيهاب مطر اليوم، الرئيس تمام سلام، في دارته في المصيطبة، مستهلا جولة على رؤساء الحكومات السابقين.
 
وتمنى  مطر "الاستعجال في الاستشارات النيابية الملزمة والتكليف والتأليف في أسرع وقت ممكن لتشكيل حكومة تنقذ اللبنانيين من الأزمة الخطيرة، بعيدا من البازارات الشعبوية والطائفية، التي يمكن أن تأخذ هذا الاستحقاق لضرب الدستور والطائف".
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كما زار مطر الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس، حيث تم عرض آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد.
 
بعد ذلك، توجه مطر إلى وسط بيروت، حيث زار ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ووضع إكليلا من الزهر كتب عليه "الحلم لا يموت"، وقرأ الفاتحة عن روحه وروح رفاقه الشهداء.
 
وعاد مطر إلى طرابلس، حيث وضع إكليلا من الزهر على ضريح الرئيس الشهيد رشيد كرامي في مقبرة باب الرمل في المدينة، وقرأ الفاتحة عن روحه في الذكرى الخامسة والثلاثين على اغتياله.
 
وقال في تغريدة عبر "تويتر": "في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي، نستذكر حكمته واعتداله، ونستلهم صلابته وعناده في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها".
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