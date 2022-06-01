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لبنان

تعميم من مصرف لبنان للمصارف يتعلق بالإجراءات الاستثنائية للسحوبات النقدية

Lebanon 24
01-06-2022 | 11:08
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صدر عن مصرف لبنان تعميم للمصارف جاء فيه:

"بناء على القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 2021/12/16 المتعلق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية (التعميم الأساسي رقم 161)، وعطفاً على البيانين الصادرين عن مصرف لبنان بتاريخ 2022/5/27، وبعد أن تلقى مصرف لبنان شكاوى ومراجعات كثيرة من الجمهور تتعلق بعدم أو بسوء تطبيق بعض المصارف، كليا أو جزئياً، لأحكام القرار المذكور ولمضمون البيانين المشار اليهما أعلاه".
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‎لذلك، أولاً: يطلب مصرف لبنان من المصارف: التقيد بأحكام القرار الاساسي رقم 13384 تاریخ 2021/12/14 وبمضمون البيانين المذكورين وعدم التأخر في تلبية طلبات العملاء موضوع القرار المذكور كما وتنفيذ العمليات المتعلقة بها كاملة. - عدم استيفاء أي عمولات أو نفقات من أي نوع كانت مقابل تنفيذ العمليات المنوه عنها او اقتطاع أي نسبة منها أو تحويلها الى البطاقات المصرفية لإستعمالها، حصراً، عبر أجهزة نقاط البيع (POS).
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