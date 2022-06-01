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لبنان

السفارة البريطانية: كولارد أكد من الناقورة الدعم المستمر للجيش

Lebanon 24
01-06-2022 | 11:13
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أشارت السفارة البريطانية في لبنان ببيان، الى أن "السفير الدكتور إيان كولارد والملحق العسكري في السفارة المقدم لي سوندرز زارا بالأمس، مقر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الناقورة جنوب لبنان ومنطقة عمليات البعثة والخط الأزرق. واطلع السفير كولارد على عمل اليونيفيل وخاصة على طول الخط الأزرق والتحديات التي تواجهها في الوقت الحالي. كما تم إطلاعه على طريقة عمل الجيش اللبناني للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان. واستقبل رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو السفير كولارد في مكتبه وناقشا المسائل المتعلقة بعمليات اليونيفيل".
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وبعد الزيارة، قال كولارد: "يسعدني زيارة مقر اليونيفيل في الناقورة ورؤية الخط الأزرق. كررت خلال اجتماعاتي دعم المملكة المتحدة المستمر للجيش اللبناني، الذي يعتبر أساسيا لاستقرار لبنان بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن البلاد. ونقلت التزام المملكة المتحدة القوي بلبنان مستقر وآمن، واحترام قرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 1701 وإدانة جميع الانتهاكات. وفي نهاية زيارتي شكرت قوات اليونيفيل، التي تضطلع بدور حاسم في الحفاظ على وقف الأعمال العدائية، وتهدئة التوتر في منطقة عمليات اليونيفيل، والحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق".
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