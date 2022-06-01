اجتماع موسع لمحافظ بيروت لتحسين مستوى الخدمات في بعض الطرق الرئيسية في المدينة

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عقد محافظ بيروت القاضي مروان عبود عقد، في مكتبه في القصر البلدي، اجتماعا موسعا يتعلق بتنفيذ مشروع تحسين مستوى الخدمات في بعض الطرق الرئيسية في مدينة بيروت.ضم الاجتماع ممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار، قائد سرية سير بيروت العقيد عمرو اليافاوي، آمر مفرزة سير بيروت الثانية المقدم إيدي قهوجي، آمر مفرزة سير بيروت الثالثة المقدم مصطفى كموني، متعهد تنفيذ مشروع شركة "عبد الرحمن حوريه وشركاه"، الاستشاري المكلف متابعة المشروع من قبل مجلس الانماء والاعمار - شركة "جيتي" والفريق الفني المعني في بلدية بيروت.وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن "المحافظ عبود اطلع من مجلس الإنماء والإعمار على الخطوات التي يتم تنفيذها في ما يتعلق بمشروع تحسين متسوى الخدمات في بعض الطرق الرئيسية في مدينة بيروت، حيث تمت المباشرة في المرحلة الأولى منه، وتحديدا طريق الشام تحت جسر فؤاد شهاب - الرينغ على مسافة تمتد إلى حوالى 200 متر صعودا، و تم تحويل السير إلى الشوارع الفرعية وتنظيمه من قبل سرية سير بيروت في قوى الأمن الداخلي والدوائر المعنية في بلدية بيروت".ولفتت إلى أنه "حرصا منه على مصالح المواطنين وتسهيل تنقلاتهم بشكل سلس في مدينة بيروت وعدم عرقلة مصالح المواطنين والمحال التجارية كافة في المنطقة المذكورة، كلف المحافظ عبود المهندس غسان الياس من بلدية بيروت للتنسيق مع كل الجهات المعنية لعدم حصول أي عائق قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروع بالسرعة اللازمة كون هذا المشروع يعتبر ضرورة ملحة للمدينة، بما يتضمنه من كهرباء وإنارة وأرصفة وتعبيد الطرق ومسارب مياه الأمطار وأخرى للصرف الصحي وسائر الخدمات التي تندرج في إطار تحسين مستوى الخدمات وتعود بالفائدة على أهل بيروت وسكانها".