جرحى بحادث سير على طريق عين بعال (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جرحى بحادث سير على طريق عين بعال - قضاء صور بالقرب من ملعب الرئيس نبيه بري.

وصلت فرق إسعاف مركز الشهيد حسن نجيب بسما عين بعال التطوعي لمعاينة الجرحى ونقلهم للمستشفى للمعالجة.