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لبنان

جرحى بحادث سير على طريق عين بعال (صور)

Lebanon 24
01-06-2022 | 11:48
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جرحى بحادث سير على طريق عين بعال - قضاء صور بالقرب من ملعب الرئيس نبيه بري.
 
وصلت فرق إسعاف مركز الشهيد حسن نجيب بسما عين بعال التطوعي لمعاينة الجرحى ونقلهم للمستشفى للمعالجة.
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