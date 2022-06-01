Advertisement

لبنان

أضرار جسيمة في أعمدة الكهرباء بساحة زوق مصبح سببها عبور جبالة اسمنت

Lebanon 24
01-06-2022 | 12:22
A-
A+
Doc-P-958206-637897087780428624.png
Doc-P-958206-637897087780428624.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألحقت جبالة اسمنت في ساحة زوق مصبح أضرارا جسيمة في الاعمدة الكهربائية أثناء مرورها حيث سقط بعضها بسبب تشابك أسلاك  المولدات واشتراكات الدش والانترنت الموصولة عليها مما أدى الى انقطاعها بالكامل وألحق خسائر بالممتلكات.
Advertisement
 
وتشهد المنطقة زحمة سير خانقة على الطرقات الفرعية والرئيسية للبلدة.
 
وقد حضر عناصر من فصيلة زوق مصبح إلى المكان وفتحوا تحقيقا بالحادث وأوقفو سائق الالية رهن التحقيق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2022-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:04 | 2022-06-01
14:59 | 2022-06-01
14:54 | 2022-06-01
14:25 | 2022-06-01
14:03 | 2022-06-01
13:48 | 2022-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website