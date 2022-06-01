أضرار جسيمة في أعمدة الكهرباء بساحة زوق مصبح سببها عبور جبالة اسمنت

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ألحقت جبالة اسمنت في ساحة زوق مصبح أضرارا جسيمة في الاعمدة الكهربائية أثناء مرورها حيث سقط بعضها بسبب تشابك أسلاك المولدات واشتراكات الدش والانترنت الموصولة عليها مما أدى الى انقطاعها بالكامل وألحق خسائر بالممتلكات.وتشهد المنطقة زحمة سير خانقة على الطرقات الفرعية والرئيسية للبلدة.وقد حضر عناصر من فصيلة زوق مصبح إلى المكان وفتحوا تحقيقا بالحادث وأوقفو سائق الالية رهن التحقيق.