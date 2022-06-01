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لبنان

مولوي استقبل بوشكيان وعرض الأوضاع مع عدد من النواب

Lebanon 24
01-06-2022 | 12:34
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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه، اليوم، النائب نبيل بدر، وبحث معه شؤونا تهم مدينة بيروت.
 
والتقى النائب احمد الخير وتم عرض للاوضاع العامة وشؤون منطقة المنية.
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واجتمع مولوي مع وزير الصناعة بحكومة تصريف الاعمال النائب جورج بوشكيان وبحث معه في امور تنسيقية تتعلق بوزارتي الصناعة والداخلية.
 
كما استقبل النائب غازي زعيتر وبحث معه التطورات العامة في البلاد. ثم عرض مع النائب السابق سمير الجسر للأوضاع العامة.
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