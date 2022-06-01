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لبنان

متورطون بقتل رقيب في الجيش يطلقون النار باتجاه عسكريين.. وهذا ما حل بهم

Lebanon 24
01-06-2022 | 12:36
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 1 / 6 /2022 وأثناء قيام دورية من مديرية المخابرات بملاحقة سيارة يستقلها (ع.ز ) و(ح .ج) و(ع.ج) وهم متورطون بقتل الرقيب الشهيد عباس قيس قبل ايام. ولدى وصول السيارة إلى حاجز حربتا اقدم من بداخلها على اطلاق النار باتجاه العسكريين الذين ردوا بالمثل ما أدى إلى مقتلهم. وقد ضُبط داخل السيارة اسلحة فردية وكمية من المخدرات.
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سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق باشراف القضاء المختص.

 
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