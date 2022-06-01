أثناء عمله... سقطت بوابة حديدية عليه!

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عمل جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعاف ونقل أحد المواطنين إلى مستشفى دار الشفاء للعلاج بعد إصابته جراء سقوط بوابة حديدية عليه أثناء تواجده أمام دار الزهراء الخيرية في أبي سمراء، وفق ما أفادت مندوة "لبنان 24".يذكر أن المصاب هو موظف أمن داخل الدار المذكورة.