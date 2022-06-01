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لبنان

وزارة الصحة تعلن عن إجراء تحقيق حول أسباب وملابسات ما حصل في أحد المستشفيات الحكومية

Lebanon 24
01-06-2022 | 12:49
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 صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي: "يتم التداول على مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو يظهر خلافا حادا تطور إلى تدافع بين مدير عام مستشفى حكومي وإحدى الموظفات. على الأثر تم استدعاء المعنيين لتبيان الحقيقة، وسوف تجري الوزارة تحقيقا شاملا وشفافا حول أسباب ما حصل وملابساته لاتخاذ القرارات اللازمة".
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