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لبنان

يمق خلال وضع إكليل من الزهر على ضريح كرامي: طرابلس تواجه هجمة كبيرة وإذا لم نكن على قدر المسؤولية سندفع الثمن غاليًا

Lebanon 24
01-06-2022 | 12:55
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وضع رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق ورئيس "تيار الكرامة" النائب السابق فيصل كرامي والكادر الوظيفي وشرطة البلدية، إكليلا من الزهر على ضريح الرئيس الشهيد رشيد كرامي في ذكرى استشهاده ال35، في مقابر باب الرمل. وقرأوا الفاتحة عن روحه.
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وتحدث يمق فقال: "في الأول من حزيران، ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي، رجل الدولة والقانون والمؤسسات، نستذكر تضحياته ودوره الريادي، وندعو إلى توحيد الصف وتضافر الجهود لمصلحة طرابلس. عندما نرى من ضحى بدمه وروحه في سبيل الوطن ومدينته طرابلس. تقع علينا مسؤولية الاقتداء به، وهذا حافز لنا جميعا لتوحيد الكلمة والصف لمواجهة الظروف الصعبة، متضامنين ومتكاتفين من أجل طرابلس التي ضحت وناضلت خلال تاريخها المجيد ولها فضل على الجميع، كما كان لها الدور الأكبر خلال حقبة الاستقلال حيث قدمت الشهداء من اجل الاستقلال، وجسدت كل هذه القيم باستشهاد ابنها دولة الرئيس رشيد كرامي الذي كان حريصا على أمن الوطن وسلامه واستقراره وضحى بدمه ورفض أن تكون له ميليشيا مسلحة".
 
أضاف: "نحن وطرابلس على درب البطولة والشهادة والمحبة، ونتمنى تضامن الجميع من أجل مساعد فقراء المدينة المحتاجين".
 
وتابع: "طرابلس تواجه هجمة كبيرة. ومع الأسف، إذا لم نكن على قدر المسؤولية سندفع الثمن غاليا".
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