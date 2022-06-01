جديد ملف المحروقات: هل من أزمة تلوح في الأفق؟

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قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان 24" أن هناك أزمة محروقات قد تنشأ خلال الأيام المقبلة نظراً لعدم وجود جدول أسعار جديد يتوافق مع أسعار المشتقات النفطية التي ارتفع سعرها عالميا.وأوضحت المصادر أن هناك اتصالات أجريت مع وزارة الطاقة من أجل معالجة موضوع جدول الأسعار إلا أن أصحاب المحطات لديهم استياء من المديرية العامة للنفط.مع هذا فقد أشارت المصادر عينها إلى أنهم من المرتقب إصدار جدول تسعير جديد للمحروقات يوم غد الخميس من أجل إراحة السوق المحلية وتعديل الأسعار للتناسب مع الزيادة العالمية على المشتقات النفطية.