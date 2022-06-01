Advertisement

لبنان

جديد ملف المحروقات: هل من أزمة تلوح في الأفق؟

Lebanon 24
01-06-2022 | 13:31
A-
A+
Doc-P-958232-637897125761856063.jpg
Doc-P-958232-637897125761856063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان 24" أن هناك أزمة محروقات قد تنشأ خلال الأيام المقبلة نظراً لعدم وجود جدول أسعار جديد يتوافق مع أسعار المشتقات النفطية التي ارتفع سعرها عالميا.
وأوضحت المصادر أن هناك اتصالات أجريت مع وزارة الطاقة من أجل معالجة موضوع جدول الأسعار إلا أن أصحاب المحطات لديهم استياء من المديرية العامة للنفط.  
Advertisement
مع هذا فقد أشارت المصادر عينها إلى أنهم من المرتقب إصدار جدول تسعير جديد للمحروقات يوم غد الخميس من أجل إراحة السوق المحلية وتعديل الأسعار للتناسب مع الزيادة العالمية على المشتقات النفطية.

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2022-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:04 | 2022-06-01
14:59 | 2022-06-01
14:54 | 2022-06-01
14:25 | 2022-06-01
14:03 | 2022-06-01
13:48 | 2022-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website