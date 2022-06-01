حردان هنأ بري وبو صعب واتصل بكرامي: ذكرى الرئيس الشهيد كرامي ستظل حية

Advertisement

أجرى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب السابق اسعد حردان اتصالا برئيس "تيار الكرامة" فيصل كرامي، أكد خلاله أن "الرئيس الرشيد، كان رجل دولة بامتياز، وجسد خلال مسيرته القيم الوطنية، دفاعا عن ثابت وحدة لبنان وهويته وسيادته".وأشار إلى أن "ذكرى الرئيس الرشيد ستظل حية، وحرارة دمه كفيلة بإسقاط كل محاولات تبييض صفحة الذين اغتالوه".وكان حردان اتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري، مهنئا بانتخابه لولاية جديدة. كما اتصل بالنائب الياس بو صعب، وهنأه بانتخابه نائبا لرئيس مجلس النواب.