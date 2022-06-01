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لبنان
الاتحاد الوطني لنقابات العمال دان التعرض للممرضة فاطمة يحيى
Lebanon 24
01-06-2022
|
14:03
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دان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL "بشدة ما تعرضت له إحدى أعضاء الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية الممرضة فاطمة يحيى من اعتداء على يد الدكتور توفيق فرج في المستشفى الحكومي لمدينة بنت جبيل"، وقال: "نستصرخ كل الهيئات النقابية والانسانية والنسوية للتضامن وإدانة الاعتداء الوحشي الذي تعرضت له على يد طبيب من المفترض أن مهنته محط إنسانية ورحمة".
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وناشد "وزير الصحة العامة التدخل المباشر لإيقاف الدكتور توفيق فرج عن ممارسة مهامه في المستشفى الحكومي ببنت جبيل"، مطالبا "نقابة الأطباء بالتدخل وإيقاف مزاولة المهنة للدكتور توفيق فرج".
وأشار إلى أن "الفيديو المرفق مع البيان الصحافي يظهر بوضوح التعدي الفاضح بالايدي، ثم باستخدام العصا ضد الممرضة قاطمة يحيى".
وتوجه إلى "وزير العمل من أجل التدخل المباشر واستلام القضية وإنصاف الممرضة فاطمة يحيى، حيث يمنع قانون العمل اللبناني الاعتداء، ولو كان لفظيا على العامل او الموظف من قبل رب العمل، متسائلا: "كيف الحال يا معالي وزير العمل ما يظهره الفيديو من اعتداء وشتم واستخدام القوة"، وقال: "ان ذلك ايضا مخالف لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 التي تمنع الاعتداء والتحرش في اماكن العمل".
وطالب "النيابة العامة اللبنانية بالتحرك فورا وبشكل مباشر لتوقيف المعتدي على العاملة في مكان عام، وخصوصا أثناء دوام العمل وفي مكان العمل".
وختم: "سنتابع القضية خطوة خطوة، ونحن ذاهبون نحو التصعيد والاعتصامات ان لم يعاقب الدكتور توفيق فرج الذي ذكرنا بأيام الحرب في لبنان وتفلت الامن والامان للمواطن اللبناني في حينها".
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