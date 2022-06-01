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لبنان

وزارة الأشغال في صدد البدء في إزالة كل مخالفات الإِعلانات على الأملاك التابعة لها

Lebanon 24
01-06-2022 | 14:25
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أكد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، أن وزارة الاشغال العامة والنقل "تعلم أنها في صدد البدء في إزالة كل مخالفات الإِعلانات القائمة على الأملاك التابعة لها وفقا للأصول، كما وأنها تحمل الجهات التي سمحت بوضعها، خلافا لأحكام المرسوم ٢٠١٥/١٣٠٢ المسؤولية، وتدعوها إلى رفعها وإزالتها، كل ضمن نطاقها، لصون الملك العام للدولة".
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