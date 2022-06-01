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لبنان

اشتباكات مسلحة في بنت جبيل والجيش يتحرك

Lebanon 24
01-06-2022 | 15:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اشتباكات مسلحة في الحارة القديمة لمدينة بنت جبيل في الجنوب.
 
وأشارت إلى أن قوة كبيرة من الجيش والقوى الأمنية دخلت منطقة الاشتباك المسلح، والعمل جار على ملاحقة مطلقي النار.
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