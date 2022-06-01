اشتباكات مسلحة في بنت جبيل والجيش يتحرك

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اشتباكات مسلحة في الحارة القديمة لمدينة بنت جبيل في الجنوب.

وأشارت إلى أن قوة كبيرة من الجيش والقوى الأمنية دخلت منطقة الاشتباك المسلح، والعمل جار على ملاحقة مطلقي النار.