في لبنان: 103 إصابات جديدة بكورونا... ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل" 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1099368، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة".

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