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لبنان

مصرف لبنان: يمكن لأي جمعية وارد اسمها في الجدول التي زودتنا به وزارة الشؤون الاجتماعية الحصول على جزء من مستحقاتها نقدًا

Lebanon 24
01-06-2022 | 16:26
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أصدرت  وحدة الاعلام والعلاقات العامة في "مصرف لبنان" بيانا جاء فيه: "يفيد مصرف لبنان انه يقف الى جانب الجمعيات الخيرية ومطالبها المحقة.  وقد سبق ووافق على منح ٤٠ ٪؜ من مستحقات الجمعيات الخيرية والتي تم تحويلها عن العام  ٢٠٢١ وبشكل نقدي. وتم نهار الاثنين ابلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية بذلك. بالتالي يمكن لاي جمعية وارد اسمها في الجدول التي زودتنا به وزارة الشؤون الاجتماعية الحصول على جزء من مستحقاتها نقدا من حساباتها لدى المصارف. فاقتضى التوضيح".
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