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لبنان

جنبلاط: جبهة 8 آذار ستنتقم لهزيمتها في الانتخابات

Lebanon 24
01-06-2022 | 17:00
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قالت أوساط سياسية عبر "السياسة" الكويتية إن "التحذير الصادر عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط معرفة عميقة بتصرفات حزب الله في الماضي"، معتبرة أن "ما يثير المخاوف هو أن حزب الله لم يعلّق كثيرا على النتائج ولم يوجه أصابع الاتهام إلى أي جهة، وهو ما يعني أن ردة فعله قد تكون من وراء الستار، وقد تخرج عن البعد السياسي إلى مجالات أخرى يتقنها الحزب".
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وأشارت إلى أن "جنبلاط فتح أعين "نواب التغيير" المنتشين بصعودهم إلى البرلمان على حساب حلفاء حزب الله على حقيقة أن الديمقراطية في لبنان لا تقف عند لحظة الفوز بل لا بدّ من استثمار هذا الفوز لبناء تحالف يمكن أن يحد من نفوذ جبهة حزب الله وحلفائه، وأن لهذا الصعود ضريبة لا يدري أحد من سيدفعها وكيف ومتى". (السياسة الكويتية)
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