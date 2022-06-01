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لبنان
أبو حيدر لـ"نداء الوطن": سنراقب التجار المستفيدين من "صيرفة"
Lebanon 24
01-06-2022
|
22:44
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التأم المجلس المركزي لمصرف لبنان أمس في حضور حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ونوّابه ومفوّض الحكومة والمدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر، الذي استوضح خلال الإجتماع آلية الحصول على أسماء المستفيدين من منصّة "صيرفة" لاستيراد المواد الغذائيّة طالما أن كل طلبات الإستفادة من "صيرفة" أرسلتها المصارف الى مصرف لبنان. وفي هذا السياق، كشف أبو حيدر لـ"نداء الوطن" أنه "فور تسلمه اللائحة سيودعها لدى مديرية حماية المستهلك لمتابعة آلية التسعير المتبعة من التجار والمستوردين وما اذا كانت وفق منصّة "صيرفة أو السوق السوداء"، في خطوة تهدف إلى الدفع باتجاه ضبط الفلتان في أسعار السلع الغذائية والتأكد من خفضها من قبل المستوردين وأصحاب السوبرماركات، خصوصاً بعدما عمد العديد من التجار إلى تسعير المنتجات وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء بينما هم فعلياً يشترون الدولار على سعر صرف "صيرفة" بغية تحقيق المزيد من الأرباح على حساب المستهلك.
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