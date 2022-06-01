مسؤول أمني عربي: الفراغ قد يمتد لسنتين

كتبت" الديار": استبعد مسؤول أمني عربي أمام زواره اللبنانيين حصول أي مبادرات عربية أو دولية تجاه لبنان في الوقت الحاضر، مؤكدا اقتصار المساعدات العربية على «هبات» للجمعيات الاهلية بشكل مباشر، جازما ان حالة الفراغ والشلل واللادولة قد تمتد لأكثر من سنتين كون التسوية الدولية الاقليمية التي انتجت الطائف وبعده الدوحة مستبعدة كليا جراء الانقسامات الحادة مضافا الى ذلك استحالة التفاهمات الاميركية السعودية الايرانية السورية بشأن لبنان، جازما ان لبنان ليس في حسابات احد من دول القرار، وفرنسا لا تملك تفويضا اميركيا في صياغة الحل، والاوضاع ستبقى «هبة باردة وهبة ساخنة» لكن الانهيار لن يكون شاملا، داعيا الى دعم الجيش اللبناني بكافة الوسائل كي يكون قادرا على تنفيذ مهامه، مستبعدا العودة لخطوط التماس، مع تأكيده ان المساعدات لن تكون الا حبوب «اسبرين» و»مسكنات» للحؤول دون تدفق موجات الهجرة السورية الى القارة الاوروبية جازما ان حكومة تصريف الاعمال برئاسة ميقاتي ستدير المرحلة الانتقالية وسيتم التوافق على بعض الصلاحيات لتوقيع العقود مع صندوق النقد الدولي، معربا عن أسفه للتخلي العربي عن لبنان. مؤكدا ان طريق الحل تبدأ من التوافق الدولي والاقليمي على الترسيم البحري واستثمار الغاز وهذا لن يحصل حاليا مع الصراعات الكبرى على طرق الغاز في العالم، مستبعدا التوافق على اسم رئيس جديد للبلاد، وأكد ان الدول الخليجية ستؤمن الالاف من فرص العمل للشباب اللبناني مهما كانت الظروف السياسية ومستوى الانقسامات الداخلية.

Advertisement