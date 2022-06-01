مليونا مغترب الى لبنان بعد 30 حزيران؟

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افادت" الديار" ان المعلومات تشير الى صيف واعد وحجوزات وصلت الى مليوني مغترب واكثر سيقضون اجازاتهم في لبنان، وان الطائرات القادمة الى مطار رفيق الحريري بعد 30 حزيران محجوزة طوال شهر تموز وحتى منتصف أب، ومن المتوقع دخول أكثر من 20 الف مغترب في اليوم الواحد يشكلون أكبر رافد للاقتصاد اللبناني وسيؤمنون الالاف من فرص العمل، وحركة اقتصادية ناشطة رغم فقدان أدنى مقومات الحياة وانقطاع الكهرباء والمياه، وهذا يفرض على وزارة الطاقة اخذ بعض الاجراءات لتحسين التغذية بالكهرباء وخفض الاسعار لو بالحد الادنى.