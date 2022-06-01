مأساة الجامعة اللبنانية... لا مطابع ولا كهرباء ولا أمن جامعي ولا مباني

كتب دانيال شمص في "الأخبار":

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تعيش الجامعة اللبنانية اليوم أزمة حقيقية من جميع النّواحي، يمكن أن تقدّم كلية الآداب والعلوم الإنسانيّة ــ الفرع الأول (الأونيسكو) نموذجاً عنها، إذ إن افتقارها إلى الخدمات الأكاديمية الأساسية يهدّد العمليّة التّعليميّة فيها، حسب ما صرّح الكثيرون من داخل الكليّة.يتذكر الطلاب الحادثة الأخيرة التي شهدوا عليها، وهي دخولهم إلى قاعة الامتحان، التي بالكاد تسعهم، وانتظارهم المسابقات بفارغ الصبر. وعندما وصلت الأسئلة، حدث ما لم يكن متوقعاً «أوراق المسابقات لا تكفي لنصف المتقدّمين للامتحانات. تنقل إحدى الطالبات: «كنّا متوتّرين من صعوبة المادّة، لقد حضّرنا لها كثيراً لكي ننجح، لا لكي نُحرم من ورقة الأسئلة لسبب نجهله». وعندما احتجّ أحد الطلاب كانت الإجابة «إذا مش معاجبك روح اشتكي للمديرة».يجهل الطلّاب سبب ما حدث، فأكثر من 60% منهم لم يحصلوا على المسابقات، لذا بادر أحدهم إلى محو اللوح لكي يكتب عليه الأسئلة، «لكن الحبر لم يُمح، فأتت رئيسة القسم لتقرأ الأسئلة كأننا في مسابقة إملاء لصف الأول الابتدائي». ولم يكن الحال أفضل مع أوراق الإجابات «قسّموا الكراس من 8 صفحات إلى 4 ولم يعطونا المزيد بحجة شحّ الأوراق، ونحن مجبرون على الإجابة عن أسئلة مطوّلة».لا مقومات استمراريختصرُ طلابُ الفرع الوضعَ بقولهم: «لا مطابع، لا كهرباء، لا بطاقات جامعيّة، لا أمن جامعي، لا مباني... هناك فقط جامعة بالاسم». حتى المازوت نسيت الجامعة رائحته، والأوراق تُطبع «على القد»، وأحياناً بأقل من العدد المطلوب. وفي قلب هذه الأزمات يشتكي كلٌّ من الإدارة والطّلاب من مشكلة اهتراء المباني، فهي آيلة للسقوط، وقد سقط سقف أحد المباني ودمّر جزءاً من التّجهيزات والحواسيب، ما اضطرّ المديرة لنقل الطلاب إلى مبنى الإدارة لإجراء الامتحانات فيه.