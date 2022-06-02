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لبنان

لبنان في قلب موجة حارة.. الحرارة ستصل إلى 37 في هذه المنطقة!

Lebanon 24
02-06-2022 | 00:09
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان المنخفض الهندي الموسمي يبلغ ذروة نشاطه فوق دول الخليج وحوض البحر الاحمر اليوم الخميس ويقذف رياحاً جنوبية شرقية حارة نحو الاردن وسوريا والمناطق البقاعية فترتفع درجات الحرارة لتتراوح بين 36 و 38 درجة مع انخفاض بنسبة الرطوبة لتلامس 40% في الداخل، بينما تتحوّل الرياح ساحلاً الى جنوبية غربية رطبة تلامس 90% وتستقر درجات الحرارة على الساحل بين 28 و 30 درجة الامر الذي يزيد من الشعور بالحر.

 

تتحول الرياح الى غربية فوق لبنان مساءً وتتراجع درجات الحرارة في الداخل بمعدل 3 الى 4 درجات يوم الجمعة.

طقس يومي الخميس والجمعة حار ورطب ساحلا ولاهب بقاعاً

على الساحل ليوم الخميس: 28-30 نهاراً و 22 ليلاً 

في البقاع:  36-38 نهاراً و 20 ليلا

على الجبال 1200 متر: 33 نهاراً و 18

على الجبال 2000 متر: 27  نهاراً و  14 ليلا

الرياح: متقلبة بين جنوبية شرقية وغربية سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1012hpa

الرطوبة: 80 الى 90 % ساحلاً و 40% بقاعاً

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