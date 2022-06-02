أبو الحسن غاب.. فماذا جرى؟

لاحظ متابعون للوضع السياسي غياب النائب هادي ابو الحسن عن الوفد النيابي الذي زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، برئاسة الرئيس نبيه بري عقب انتهاء انتخابات اعضاء هيئة مكتب المجلس.

وأشار متابعون الى ان هذا الغياب ناجم عن القطيعة بين الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس الجمهورية منذ ما قبل الانتخابات النيابية، نظراً للتباعد في وجهات النظر بين الطرفين.

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