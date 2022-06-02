"خلافات" داخل "التيار" ولا "انشقاق"

جزمت مصادر معنية بأن ما يحكى عن خلاف حصل داخل "التيار الوطني الحر" خلال مرحلة الانتخابات النيابية وبعدها بشأن انتخابات رئاسة مجلس النواب لا يتعدى اطار الاختلاف في وجهات النظر، وبالتالي لا صحة للحديث عن انشقاقات حصلت او ستحصل.

لكن المصادر اقرت " بأن "الشرخ" الذي اصاب التكتل ستكون له ترددات سياسية كبيرة خصوصا اذا استمر نهج قيادة " التيار" على ما هو عليه لجهة اختزال القرارات بشخص رئيس التيار وعدم اجراء عملية نقد حقيقية للاخفاقات التي اصابت " التيار" وانعكست عليه سلبا في الانتخابات".

وفي سياق تبرير نتيجة الاقتراع الذي جرى في مجلس النواب قبل يومين فقالت مصادره " إن نواب التكتل لم يمنحوا بري أصواتهم رغم أن كتلة التنمية والتحرير أعطوا جميع أصواتهم لأبو صعب، ما يدل على أن التفاهم بين الأخير والرئيس بري منفصل عن العلاقة بين التيار وعين التينة، وبالتالي لا يشمل تصويت التيار لبري".