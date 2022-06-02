Advertisement

لبنان

"خلافات" داخل "التيار" ولا "انشقاق"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-06-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-958361-637897565237869965.jpg
Doc-P-958361-637897565237869965.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

جزمت مصادر معنية بأن ما يحكى عن خلاف حصل داخل "التيار الوطني الحر" خلال مرحلة الانتخابات النيابية وبعدها بشأن انتخابات رئاسة مجلس النواب لا يتعدى اطار الاختلاف في وجهات النظر، وبالتالي لا صحة للحديث عن انشقاقات حصلت او ستحصل.

لكن المصادر اقرت " بأن "الشرخ" الذي اصاب التكتل ستكون له ترددات سياسية كبيرة خصوصا اذا استمر نهج قيادة " التيار" على ما هو عليه لجهة اختزال القرارات بشخص رئيس التيار وعدم اجراء عملية نقد حقيقية للاخفاقات التي اصابت " التيار" وانعكست عليه سلبا في الانتخابات".

وفي سياق تبرير نتيجة الاقتراع الذي جرى في مجلس النواب قبل يومين فقالت مصادره " إن نواب التكتل لم يمنحوا بري أصواتهم رغم أن كتلة التنمية والتحرير أعطوا جميع أصواتهم لأبو صعب، ما يدل على أن التفاهم بين الأخير والرئيس بري منفصل عن العلاقة بين التيار وعين التينة، وبالتالي لا يشمل تصويت التيار لبري".

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:32 | 2022-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-06-02
05:00 | 2022-06-02
04:30 | 2022-06-02
04:00 | 2022-06-02
03:00 | 2022-06-02
02:30 | 2022-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website