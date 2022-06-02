دوي أصوات في الجنوب... ما مصدرها؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الاصوات التي تسمع بين الحين والآخر عند المنطقة الحدودية، جنوبي لبنان، ناتجة عن أصوات مدفعية، يُرَجح أنها مناورات للجيش الاسرائيلي داخل الأراضي المحتلة.

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