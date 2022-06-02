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لبنان
دوي أصوات في الجنوب... ما مصدرها؟
Lebanon 24
02-06-2022
|
01:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن الاصوات التي تسمع بين الحين والآخر عند المنطقة الحدودية، جنوبي لبنان، ناتجة عن أصوات مدفعية، يُرَجح أنها مناورات للجيش الاسرائيلي داخل الأراضي المحتلة.
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