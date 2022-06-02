السرقات ترتفع.. و"عين"السارق على هذه البضاعة

لاحظ متابعون ارتفاع نسبة السرقات في عدد كبير من المناطق، لا سيما سرقة المنازل والسيارات والمحال التجارية. وسجل في الآونة الأخيرة ارتفاع في سرقة البطاريات المنتهية الصلاحية والاطارات، اضافة الى اسلاك الكهرباء، نظراً لسهولة بيعها في سوق المعادن او في أسواق اعادة التصنيع الأمر الذي يعود على السارق بارباح وفيرة، وبالدولار "الفريش" أيضا.

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