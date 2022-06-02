24
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بين باسيل وجعجع: إنتفاء الحاجة وانتصارات تعادل صفراً!
رندى الأسمر Randa al asmar
|
Lebanon 24
02-06-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بين حفلات انتصارات جبران باسيل وسمير جعجع بالفوز بالاكثرية في الانتخابات النيابية، وبين معاركهما التي لم تنتهِ، ضاع اللبنانيون. لم يتعلما شيئاً من اخطاء الماضي. سئم اللبنانيون من سجالاتهما ومن تعداد انتصاراتهما، وهم يئنون وجعاً وجوعاً…
Advertisement
دخلت كتلتا "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" مجلس النواب بتباهٍ مطلق. اعتقد سمير جعحع انه يستطيع أن "يطربش" الاكثرية الجديدة، فلم يستطع جمعها تحت جناحه ورفضت تبنّي مرشحه. أولاً غسان حاصباني إذ لم يستطع أن يجمعها حوله. رفضه التغييريون الجدد والمستقلون، وسار معه جنبلاط في حال تمّ ترشيحه وصّوت للرئيس نبيه بري بعكس ما كان يشتهي. فعدل عن ترشيح حاصباني، فتبنّى آخر لم يستطع تأمين الأكثرية حوله. حتى زياد حواط الذي رشحه لأمانة سر مكتب مجلس النواب لم "يمرّ". فظهر ان الأكثرية تتوحد ضد فريق ٨ آذار "والتيار الوطني الحر" ولا تتوحد مع "القوات اللبنانية". لم يخض معركة على المدى الاستراتيجي وربحها، فأثبت ان "تكتيكه" لا فاعلية له على المدى الطويل، اذ ان معاركه الآنية تحقق انتصاراً لا يدوم ولا يؤسس. يرفض ان يصدّق ان اي فريق او حليف لن يقبله قائداً عليه . صحيح انه حقق كتلة كبيرة عملياً في الانتخابات النيابية لكن مفاعيلها لا تصرف في اي مكان، فشنّ هجوماً على التغييريين الذين رفضوه ولم يسيروا خلفه، ونعت من لم يجاريه بالخيانة. ناجح هو في الشعارات الطنانة، تبنّى شعار اسقاط منظومة "حزب الله" وحلفائه، واعتبر انه بهذه الشعارات يستطيع قلب موازين القوى، الا ان هذه المنظومة، وحلفاءه الآنيين أسقطوه في اول استحقاق، فحقق صفراً… وها هو يبرر اخفاقه بالمعارك الكلامية مجدداً مصوّباً على استحقاق مقبل آخر.
في المقابل، بدا ان باسيل، الذي رفع فيتواته بوجه الجميع وفرض خياراته في كل استحقاق، والذي كان حاجة للجميع، لم يعد حاجة سياسية. حتى ان حلفاءه أوصلوا مَن يريدون من دونه، وظهر انه لا يستطيع انجاز اي امر من دونهم. لم يستطع تمرير من يريدهم من المحسوبين عليه، بل من فاز من نواب "التيار" هم من يملكون قيمة مضافة. اضطر ان يسير بخيارات مقبولة لدى الاطراف السياسيين: الياس بو صعب وآلان عون، ممن حاربهم في الانتخابات النيابية لإضعافهم تفوقا عليه. فلو لم يستقطبا مستقلين، نظراً الى خبرتهما السياسية وعلاقاتهما وتقبّلهما لدى الآخرين لما استطاعا ان ينجحا. تلهى بخلافات تياره الضيقة والصغيرة، لم يتعلم من تجارب السنوات السابقة، وأكمل في محاولة فرض املاءاته، فكانت المعارضة الاولى الناجحة من داخل بيته البرتقالي…
تنتظرنا استحقاقات مصيرية في المقبل من الايام والشهور: من استشارات نيابية وتشكيل حكومة وانتخابات رئيس جمهورية، فهل سيغيّرا في الاسلوب، ام ان الطبع يغلب التطبّع؟
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زوج جيسيكا عازار غاب عن حفل تخرجها في أميركا.. شاهدوا ماذا كان يفعل (فيديو)
Lebanon 24
زوج جيسيكا عازار غاب عن حفل تخرجها في أميركا.. شاهدوا ماذا كان يفعل (فيديو)
02:32 | 2022-06-02
02/06/2022 02:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة تغييرية: "بدنا نكسّر راسكن"!
Lebanon 24
نائبة تغييرية: "بدنا نكسّر راسكن"!
01:15 | 2022-06-02
02/06/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرّ كبير بين جنبلاط وبرّي.. تفاصيل تكشف الكثير
Lebanon 24
سرّ كبير بين جنبلاط وبرّي.. تفاصيل تكشف الكثير
03:00 | 2022-06-02
02/06/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
02:18 | 2022-06-02
02/06/2022 02:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في قلب موجة حارة.. الحرارة ستصل إلى 37 في هذه المنطقة!
Lebanon 24
لبنان في قلب موجة حارة.. الحرارة ستصل إلى 37 في هذه المنطقة!
00:09 | 2022-06-02
02/06/2022 12:09:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
رندى الأسمر Randa al asmar
أيضاً في لبنان
12:09 | 2022-06-02
ملكة جمال لبنان "متشوقة"... وتنشر هذه الصورة لها
11:45 | 2022-06-02
في ببنين: قبضوا عليهما بالجرم المشهود... ماذا كانا يفعلان؟
11:42 | 2022-06-02
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
11:25 | 2022-06-02
قائد الجيش استقبل وزير المالية ونقيب محامي بيروت ورئيس الجامعة اللبنانية
11:09 | 2022-06-02
أيوب: لا يمكن لحزب الله أن يضع فيتو على أي رئيس مقبل لأنه لم يعد يملك غطاء مسيحيًّا
10:56 | 2022-06-02
تدابير سير في محلة الأوزاعي اعتبارًا من مساء الغد
فيديو
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
02/06/2022 19:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
Lebanon 24
لاعب الأهلي يُثير الجدل... رمى "ميدالية" أبطال إفريقيا (فيديو)
16:00 | 2022-05-31
02/06/2022 19:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
Lebanon 24
جندي أوكراني... ظهر في فيديو يقاتل من خندق بقي فيه وحيداً!
16:30 | 2022-05-30
02/06/2022 19:14:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact