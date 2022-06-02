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لبنان

بعد عدة عمليات دهم.."الريجي" ضبطت منتجات مهرّبة!

Lebanon 24
02-06-2022 | 02:31
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واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات كبيرة مهرّبة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسّل وخصوصاً السجائر الإلكترونية (vape) بنتيجة عدد من عمليات الدهم.
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وشملت هذه المداهمات التي نفذها جهاز مكافحة التهريب التابع للإدارة مناطق في محافظتي الجنوب والنبطية .


وسُطرَت محاضر بالمخالفين وأودعا القضايا القضاء المختص.
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