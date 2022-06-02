بعد عدة عمليات دهم.."الريجي" ضبطت منتجات مهرّبة!

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واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات كبيرة مهرّبة من المصنوعات التبغية والتنباك المعسّل وخصوصاً السجائر الإلكترونية (vape) بنتيجة عدد من عمليات الدهم.وشملت هذه المداهمات التي نفذها جهاز مكافحة التهريب التابع للإدارة مناطق في محافظتي الجنوب والنبطية .وسُطرَت محاضر بالمخالفين وأودعا القضايا القضاء المختص.