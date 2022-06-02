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لبنان

نصار: فصل الصيف سيكون واعدًا جدًا

Lebanon 24
02-06-2022 | 03:13
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قال وزير السياحة وليد نصّار للـLBCI أن المؤشرات التي حصلنا عليها من القطاع الخاص تشير الى ان فصل الصيف سيكون واعدًا جدًا من الناحية السياحيّة وعدد الوافدين سيكون كبيرًا".
 
تابع: "ونُعوّل على وعي المجلس النيابي الجديد والسياسيين في استقرار لبنان من أجل استقطاب السيّاح".
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وأشار الى ان "من الأمور الايجابية التي نتجت عن كورونا هي السياحة البيئية والدينية الداخلية التي نشطت بشكل كبير وهنا دور وزارة السياحة بالتنسيق مع النقابات ووكالات السفر والسياحة لوضع رزم سياحية".
 
وكشف أنه سيصدر تعميما اليوم يعطي المؤسسات السياحية حقها التسعير بالدولار أما الدفع فيكون بالليرة اللبنانية.
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