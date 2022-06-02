نصار: فصل الصيف سيكون واعدًا جدًا

قال وزير السياحة وليد نصّار للـLBCI أن المؤشرات التي حصلنا عليها من القطاع الخاص تشير الى ان فصل الصيف سيكون واعدًا جدًا من الناحية السياحيّة وعدد الوافدين سيكون كبيرًا".

تابع: "ونُعوّل على وعي المجلس النيابي الجديد والسياسيين في استقرار لبنان من أجل استقطاب السيّاح".

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وأشار الى ان "من الأمور الايجابية التي نتجت عن كورونا هي السياحة البيئية والدينية الداخلية التي نشطت بشكل كبير وهنا دور وزارة السياحة بالتنسيق مع النقابات ووكالات السفر والسياحة لوضع رزم سياحية".