أرسلان اتصل بكرامي معزياً: طرابلس ستبقى وفية لنهج الرشيد

اتصل رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان هاتفياً برئيس "تيّار الكرامة" فيصل كرامي معزيا في الذكرى ال 35 لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي، وتداولا في المستجدات السياسية المحلية.



وأشار أرسلان وفق بيان لمديرية الإعلام في الحزب، إلى أنّ "الفقيد الكبير كان قامة وطنية وقيمة لوطنه ولمدينته طرابلس، ورجل دولة لا يبدّي مصلحة فوق مصلحة بلده، وطرابلس وأهلها سيبقون أوفياء لنهجه مهما تبدّلت الظروف".

Advertisement