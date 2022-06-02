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لبنان

الاسمر: لصرف بدل النقل للموظفين والقوى الأمنية

Lebanon 24
02-06-2022 | 03:38
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 طالب رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشاره الأسمر المسؤولين في بيان ب "تطبيق مرسوم بدل النقل الرقم ٧٨٤١ تاريخ ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٢ للعاملين في القطاع العام والمؤسسات العامة المحدد ب ٦٤ الف ليرة لكل يوم حضور بعدما وصل سعر المحروقات إلى حد لم يعد في استطاعة الموظفين والمتعاقدين والأساتذة في مختلف المناهج، من الوصول إلى أعمالهم من أجل تأدية واجباتهم الوظيفية".
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وأكد الأسمر "ضرورة التطبيق الفوري للمرسوم ٨٧٣٩ تاريخ ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٢ القاضي بإعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب يبلغ مليونا ومئتي ألف ليرة لبنانية". وأشار إلى "حق العسكريين في الحصول على هذا المبلغ الشهري لمساعدتهم على القيام بالأعمال المشرفة المنوطة بهم جراء الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي تعيشه البلاد بحماية الأمن الداخلي والحدود".

وسأل:"هل يكافأ من يضحي بكل شيء في سبيل الوطن وشعبه بحرمانه أدنى حقوقه؟".

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